سيد عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق مرانه صباح غد الخميس، ثم يتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر، على أن يخوض مرانه الرئيسي في اليوم التالي للوصول قبل مواجهة بطل النيجر يوم السبت المقبل.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من التدريبات أمس الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.

وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.