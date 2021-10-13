الفائض التجاري للصين خلال سبتمبر الماضي يفوق التقديرات

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أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأربعاء وصول الفائض التجاري للصين خلال سبتمبر الماضي إلى 7ر66 مليار دولار في حين كانت التوقعات 8ر46 مليار دولار.

وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر28% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21%.

كما زادت الواردات بنسبة 6ر17% سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 20%.

في الوقت نفسه زادت صادرات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33% في حين زادت الوادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 6ر32% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 54ر427 مليار دولار، مقابل 49ر362 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.