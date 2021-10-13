اتحاد اليد يكرم المدربين الفائزين ببطولات الموسم الماضي

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كرمت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، المدربين الحاصلين على ألقاب البطولات التي نظمها الاتحاد الموسم الماضي (2020-2021)، خلال احتفال أقيم بحضور إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الأمين، والمدربين الفائزين مع أنديتهم ببطولات الموسم الماضي، والمحاضر الدولي عفت رشاد رئيس لجنة المدربين والإداريين.

وشمل التكريم المدربين الفائزين بالبطولات على مستوى جميع الدرجات للرجال والسيدات، على النحو التالي:

الزمالك:

حسين زكي بطل دوري المحترفين للرجال، رامى يوسف بطل دوري 2002 مرتبط محترفين.

الأهلي:

طارق محروس بطل كأس مصر للرجال، صابر حسين بطل دوري 2000 مرتبط محترفين وكأس مصر 2000، يحيي يوسف بطل دوري وكأس عمومي سيدات، ياسر سالم بطل دوري وكأس 2006 ناشئات، هشام عبد الوهاب بطل كأس مصر 2002، سعد محمد سيد بطل كأس مصر 2004، كريم أبوالخير2008 كرة يد مصغرة (بنين)، إبراهيم أحمد إبراهيم 2009 كرة يد مصغرة (بنين)، على أيمن فرج2010 كرة يد مصغرة (بنين)، أحمد محب2009 كرة يد مصغرة (بنات).

الصفوة:

أحمد عيد نايل عوض، بطل دوري الدرجة الأولي.

التصنيع:

جمال محمد عبده حسن، بطل غير مرتبط 2002.

م.ش. المنصورة:

أمجد عبد المقصود بطل الدوري الممتاز.

الشمس:

محمد على ياسر صالح بطل2008 كرة يد مصغرة (بنات).

سموحة:

محمد سعيد كأس مصر 2006.

بورسعيد:

هانى محمد السيد دوري 2006 ناشئين.

على محمدى أبو المعاطى 2008 كرة يد مصغرة (بنين).

الحوار:

محمود إبراهيم محمد مرتبط ممتاز 2002.

محمد إبراهيم محمد غير مرتبط 2000.

سبورتنج:

أنس محمد بلال دوري 2004 ناشئين.

إبراهيم خليل إبراهيم دوري 2007 ناشئين.

أحمد محمد سمير بطل دوري وكأس 2002 ناشئات.

عمرو محمد إبراهيم بطل دوري وكأس2004 ناشئات.