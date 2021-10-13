1- صوص التفاح

2- بورية الموز

3- بذور الكتان والشيا

4- بديل البيض التجاري

5- التوفو

6- الزبادي

هو صوص مصنوع من بوريه التفاح المطبوخ، وغالبا ما يكون منكّه بجوزة الطيب أو القرفة، ويعتبر استخدام ربع كوب من صوص التفاح، أو ما يعادل 65 جراما منه، بمثابة استبدال بيضة واحدة في معظم وصفات الطهي، ومن الأفضل أن تستخدم صوص التفاح غير المحلي، خاصة إذا كنت تقوم بطهي وصفة طعام للحلويات.هو بديل شائع للبيض، والجانب السلبي الوحيد للخبز بالموز هو أن المنتج النهائي سيحتوي على نكهة الموز، ويمكنك استخدام بورية اليقطين وبورية الأفوكادو أيضا كبديل للبيض، وأيا كان ما ستختاره من الفواكه، استخدم ربع كوب فقط من الفاكهة، بما يعادل 65 جراما، لتحل محل البيضة الواحدة، وبالرغم من أن الخبز ببورية الفواكه لن يجعل المخبوزات ذات لون بني واضح، وهو اللون الطبيعي للمخبوزات، إلا أنه سيكون لها سمك جيد.بذور الكتان والشيا كلاهما مغذية، حيث تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى الألياف والمركبات النباتية، ويمكنك شراؤها مطحونة أو من الممكن أن تقوم بطحنها بنفسك في المنزل.لاستبدال بيضة واحدة داخل الوصفة، استخدم ملعقة كبيرة أو ما يعادل 7 جرامات من بذور الشيا، أو استخدم 3 ملاعق كبيرة أو ما يعادل 45 جراما من بذور الكتان، ويجب أن تخفق البذور مع الماء، حتى تصبح وحدة متماسكة.قد تجعل هذه البذور المخبوزات سميكة وثقيلة بعض الشيء، لكنه سيجعل مذاقها شهيا، ولهذا من الأفضل أن تستخدم في صنع الفطائر والخبز والبسكويت.تتوفر في المحال التجارية حاليا بدائل جاهزة للبيض، وهي عادة ما تكون مصنوعة من نشا البطاطس أو الخميرة، وتكون صالحة لجميع الوصفات، ولا تترك أثرا في النكهة.عادةً ما تقوم بخفق 1.5 ملعقة صغيرة أي ما يعادل 10 جرامات من بديل البيض، مع 2-3 ملاعق كبيرة أي ما يعادل من 30-45 جرامًا من الماء الدافئ لتحل محل البيضة الواحدة.التوفو هو عبارة عن حليب صويا متجمد، ويختلف قوامه بحسب كمية ضغط الماء الموجودة به، والتوفو الذي يعرف بـ"التوفو الحريري" الذي نستخدمه في وصفات الطهي كبديل للبيض، هو النوع الأكثر ليونة، وهو عديم النكهة نسبيا، ويمكن استبدال البيضة الواحدة بـ60 جراما من التوفو.هو من البدائل الجيدة للبيض، ومن الأفضل استخدام الزبادي العادي خلال طهي الوصفات المختلفة، لأن الزبادي الذي يحتوي على نكهات مختلفة، قد يغير مذاق الوصفة النهائي، ويمكنك استخدام ربع كوب من الزبادي، بما يعادل 60 جراما منه لكل بيضة تحتاج إلى استبدالها.