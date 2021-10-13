مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح رفع سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار

صوت مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء/الأربعاء على السماح مؤقتا للحكومة الأمريكية بزيادة سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار.

ويتيح ذلك لوزارة الخزانة الأمريكية الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة حتى 3 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي يشهد انتهاء العمل بقانون الميزانية الأمريكية المؤقتة قصيرة الأجل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد في وقت سابق الأسبوع الماضي بتجاوز سقف الدين العام الأمريكي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، محملا ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأمريكي.

وقال بايدن إن أكثر من ربع الدين الأمريكي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، "لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين".

كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونجرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونجرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.