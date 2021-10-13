ندى إيهاب تفوز بالمركز الأول في بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

فازت ندى إيهاب حافظ، لاعبة فريق إسكواش النادي الأهلي، بالمركز الأول في منافسات عمومي السيدات، ضمن بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم.

وقدمت ندى إيهاب مستوى مميزًا، ونجحت في التتويج بالمركز الأول، بعدما تفوقت على زميلتها حبيبة حسام سعد الله، التي جاءت في المركز الثاني.

وفي مرحلة 19 سنة ناشئين، حصل حازم حسام حسن على المركز الثاني خلال البطولة.

وكان إسكواش الأهلي قد شارك في بطولتي الجزيرة وبلاك بول خلال الأيام الماضية، في مختلف الفئات العمرية، حيث شارك النادي، بفرق 11 و13 و15 و17 و19 سنة ناشئين وناشئات، وكذلك عمومي رجال وعمومي سيدات.

وحققت فرق إسكواش الأهلي نتائج جيدة خلال بطولة الجزيرة، التي جاءت كالتالي:

في منافسات تحت 11 سنة فاز علي محمد عبد الفتاح بالمركز الأول في منافسات الناشئين، فيما جاء آدم وائل درويش في المركز الرابع، وفازت ريم محمود المغربي بالمركز الأول في منافسات الناشئات.

وفى مرحلة تحت 13 سنة ناشئات، فازت مايا محمد مندور بالمركز الثالث.

وفاز مروان محمود عسل بالمركز الأول في منافسات تحت 15 سنة «ناشئين».

وفي منافسات تحت 19 سنة، فاز ياسين كريم شهدي بالمركز الأول، واحتل طارق زياد السيد المركز الثالث في منافسات الناشئين.

وفي منافسات عمومي الرجال، جاء إبراهيم محمد القباني في المركز الثالث، وأحمد حسني سيد رابعًا.

وفي عمومي السيدات، جاءت دينا أحمد السيد في المركز الثاني، ضمن منافسات بطولة الجزيرة.

ويقود إسكواش الأهلي شيرين عادل مديرًا فنيًّا، ومحمود إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمود عبد القادر مدرب عمومي الرجال، ومحمد فريد مدرب عمومي سيدات، وعبد الرحمن سليمان مدرب 17 سنة ناشئين، ومحمد عبد الخالق مدرب 17 سنة ناشئات، وأحمد عبد الفتاح مدرب 15 سنة ناشئين، ووائل عبد المجيد مدرب 15 سنة ناشئات، وأحمد إبراهيم مدرب فريق 13 سنة، وأحمد ماهر مدرب فريق 11 سنة ناشئين، وياسر مبروك مدرب 11 سنة ناشئات.

فيما يضم الجهاز الإداري لفرق «إسكواش الأهلي» كلًّا من خالد بسيم مديرًا إداريًّا، وأحمد سمير وأحمد جابر إداريين، بينما يضم الجهاز الطبي هدى حبشي طبيبًا للجهاز بالكامل، وكيرولس إسحاق أخصائي علاج طبيعي، وحسام حسن مخطط أحمال، وكلًّا من محمود عبد الغني ومحمد رأفت وفتحي ندا مدربين لياقة بدنية للفرق.