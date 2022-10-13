سفارات الدول الإيبيروأمريكية تقدم برنامج أنشطة ثقافية للتعريف بهويتها في الإسكندرية

للعام الثاني على التوالي، تقدم 16 دولة من دول إيبيروأمريكا برنامجًا للأنشطة الثقافية في الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر الجاري "أسبوع ثقافة إيبيروأمريكا الثاني بالإسكندرية"، بمكتبة الإسكندرية.

يشتمل البرنامج على فنون بصرية والدورة الثانية لأسبوع سينما إيبيروأمريكا بالإسكندرية، وكذلك لقاءات أكاديمية مثل افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في مكتبة الإسكندرية حول "الاحتفالات الإيبيروأمريكية"، الذي سيتم افتتاحه في 16 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 20 من نفس الشهر،​ وزيارة معرض عن الشاعر الإسباني خايمي خيل دي بيدما، بمعهد ثربانتس بالإسكندرية.

وكأحد أهم مظاهر أسبوع الثقافة الإيبيروأمريكية، سيقام أسبوع السينما الإيبيروأمريكية الثاني في مركز الجزويت الثقافي في الفترة بين 17 و27 أكتوبر الجاري، لعرض إبداع صانعي الأفلام الإيبيروأمريكية. وأخيرا، وفي عام تنظيم أول بطولة عالم لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط ، ستقوم سفارات دول إيبيروأمريكا بالتعاون مع الدوري الإسباني La Liga بإطلاق مسابقة رقمية جديدة "Campeones Iberoamericanos" "أبطال إيبيروأمريكا".

تهدف هذه الأنشطة إلى التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا بين عامة الناس في الإسكندرية ومصر بأسرها.

البلدان المشاركة في الدورة الحالية، هي: (الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، وفنزويلا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الخميس، هذا النشاط المتنامي للدول الإيبيروأمريكية، هو دلالة على الاهتمام بمد الحوار من خلال الثقافة ليشمل عدد أكبر من المصريين، وخاصة الأجيال الشابة.