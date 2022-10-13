اتحاد الرماية يكرم عزمي محيلبة في افتتاح بطولة العالم

يكرم الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، اللاعب عزمي محيلبة على هامش بطولة العالم للرماية التي ستنطلق اليوم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري.

ويأتي تكريم محيلبة بعد انجازه الأخير بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا مؤخرا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأولمبية القادمة، ويصبح أول متأهل من مصر لباريس 2024.

ويقام مساء اليوم حفل افتتاح بطولة العالم والذي سيقام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وكانت قد بدأت امس التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول ، حيث تأتي التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.

يذكر ان حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أكد على موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للبطولة ، مشيراً إلي أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.