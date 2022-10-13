عباس يشيد في اجتماعه مع بوتين بمواقف روسيا الداعمة للفلسطينيين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس اجتمع اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان.

وذكر بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أشاد بمواقف روسيا "الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله".

وبحسب البيان، أطلع عباس بوتين على "آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال".

وأضاف أنه تم في الاجتماع بحث "آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين".

وفي كلمته أمام قمة "سيكا"، دعا عباس إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين.

كما حث عباس على دعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أنه "لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما وسنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني".