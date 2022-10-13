شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات الحربية، اليوم الخميس، حول قيادات سابقة للقوات المسلحة، أطلقت أسماؤهم على الدفعات الجديدة، وحمل الفيلم عنوان "قادة في وجدان الأمة".

وتضمن الفيلم أسماء القادة الذين أطلقت أسماؤهم على الدفعات الجديدة من الكليات المختلفة.

محمد شريف محمد الصادق، الذي تولي قيادة القوات البحرية من عام 1987 وحتى عام 1990، وأطلق اسمه على الدفعة 73 بحرية.

اللواء طيار أركان حرب، سيد كامل عبد الوهاب، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، والذي تخرج من الكلية الجوية عام 1959 وشارك في حروب مصر المعاصرة، 1990 وحتى عام 1991، وتقديرا لدوره في العسكرية المصرية اطلق اسمه على الدفعة 89 طيران.

الفريق السيد حمدي حسن، قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، تدرج في المناصب العسكرية وتولى قيادة الدفاع الجوي، عام 1979 وحتى عام 1983، وتقديرا لعطائه العسكري أطلق اسمه على الدفعة 50 دفاع جوي.

الفريق سيد حمدي حسن، قائد الدفاع الجوي الأسبق، وشارك في حروب مصر المعاصرة وتدرج في المناصب القيادة حتى وصل إلى قائد الدفاع الجوي، من 1979 وحتى عام 1983.

اللواء حرب دكتور مدحت محمد مصطفى، مدير الكلية الفنية الأسبق، والذي تخرج بجامعة القاهرة عام 1951 ثم التحق بالقوات المسلحة وساهم في إنشاء أول قسم حاسب آلي في مصر بالكلية الفنية العسكرية عام 1969، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل لإدارة الكلية في الفترة من 1980 إلى عام 1982، وتقديرا لدوره أطلق اسمه على الدفعة 59 فنية عسكرية.

اللواء محمد فاروق يوسف قرطام، مدير المعهد الفني الأسبق، الذي تخرج في الكلية الحربية وتخرج فيها 1949 وتدرج بمناصب القوات المسلحة، وأطلق اسمه على الدفعة 51 كلية عسكرية تكنولوجية.

الفريق فخري، رفاعي محمد كامل، مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، وتقديرا لعطائه أطلق اسمه على الدفعة 4 كلية الطب بالقوات المسلحة.

الفريق صفي الدين عبدالتواب أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وتوج مسيرته العسكرية بهذا المنصب وحصل على العديد من الأوسمة والنياشين، وأطلق اسمه على الدفعة 116 من الكلية الحربية.