الرئيس الفلسطيني يعلن مراجعة مجمل العلاقات مع إسرائيل وعدم قبول الوضع الراهن

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مراجعة مجمل العلاقات مع إسرائيل وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن، قائلا :"ولن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن عباس قوله، في كلمته اليوم أمام قمة "سيكا"، التي تعقد في كازاخستان، "سنطالبها (إسرائيل) بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية".

ودعا عباس، قادة الدول الأعضاء في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين.