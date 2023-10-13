 خروج الثنائي بالدي وويليامز من معسكر المنتخب الإسباني للإصابة - بوابة الشروق
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خروج الثنائي بالدي وويليامز من معسكر المنتخب الإسباني للإصابة

محمد كمال
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:34 م

 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن خروج الثنائي أليخاندرو بالدي ونيكو ويليامز، من معسكر المنتخب الإسباني، بسبب الإصابة.

وكان بالدي قد تعرض للإصابة في مواجهة اسكتلندا أمس الخميس، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدفين دون رد، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا.

وكشف الاتحاد الإسباني عن طبيعة إصابة بالدي، حيث تعرض لإصابة في عضلة المقربة، فيما تعرض ويليامز لشد عضلي.

وأوضح أن مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، استدعى ألفونسو بيدرازا مدافع فياريال بدلا من بالدي، دون الكشف عن هوية اللاعب المستدعى بدلا من ويليامز.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الاسكتلندي المتصدر.


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