انطلاق المؤتمر الوطني الثاني للنشء بالمنيا تحت عنوان بناء جيل بإدارة شباب بني مزار

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن محافظة المنيا شهدت اليوم، انطلاق فعاليات اليوم الأول من البرنامج القومي المؤتمر الوطني الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمشاركة أكثر من ٦٠٠ طليع وطليعة من أبناء مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بني مزار بمركز شباب مدينة بني مزار إحدى مراكز ثقافة المواطنة.

وأضاف عكاشة أن الفعاليات، بتنفيذ وإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة تنمية النشء.

فقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء"الإدارة العامة للموهوبين" عن بدء تنفيذ فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمشاركة مختلف مراكز الشباب بالتعاون والتنسيق مع شركاء المؤتمر وهم وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الثقافة، وزارة الدولة للإعلام، وزارة التخطيط، الشئون المعنوية، الدفاع الشعبي والعديد من الجهات المتخصصة في محاور المؤتمر المختلفة من مؤسسات المجتمع.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بفكرة تنفيذ النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء، والذي يهدف إلى تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري" من النشء المصري بالمحافظات المختلفة، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النشء "تثقيف الأقران".

تتنوع جلسات وموضوعات المؤتمر، وتتطرق إلى مجموعة من المحاور الهامة ومنها، رفع وعى وثقافة ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لأداء دورهم فى بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، القيم المجتمعية إنجازات الدولة المصرية، الأمن السيبرانى، الرياضة وبناء الشخصية، رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون، الحوار وتقبل الآخر، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات، دور النشء في المجتمع.

بدأ المؤتمر بكلمة لمدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن رحب فيها بالحضور والشكر والعرفان لكل المشاركين بالمؤتمر.

أدار المؤتمر كل من الدكتور مؤمن شعبان أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنيا، الشيخ أحمد رجب مدير هيئة الأوقاف ببني مزار، الشيخ أحمد حسن فولي مفتش أول الدعوة بأوقاف بني مزار، القس يوحنا نادي كاهن كنيسة ماري مينا ببنى مزار، القس أوغسطينوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار.

وقد تناولوا فيها جميع محاور المؤتمر ،وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين فى محاور المؤتمر واختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم للمشاركة فى الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية؛ لحضور المؤتمر القمى وتمثيل مجتمعهم المنياوى على المستوى القومى وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وابعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ومبادرات تنمي حس المواطنة والانتماء، بالإضافة إلى بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن.