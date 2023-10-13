أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، توغله داخل قطاع غزة بحثا عن رهائن لدى حركة "حماس" الفلسطينية، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل "خلايا مسلحة"، بحسب تعبيره.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قواته قامت بعمليات توغل داخل قطاع غزة، من أجل تطهير المنطقة من عناصر حماس والوسائل القتالية، حيث قتلت خلالها خلايا مسلحة، على حد قوله.



وأضاف: "كما بحثت القوات عن المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وجمعت معلومات قد تساعد في اكتشاف أماكن احتجازهم"، دون تفاصيل عن المنطقة التي شملها التوغل، وفقاً لوكالة الأناضول.



فيما لم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس" على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي.



والأربعاء، حذر القائد السابق في جيش الاحتلال اللواء احتياط يتسحاق بريك، في حديث مع محطة "103 إف إم" المحلية، من عواقب اجتياح إسرائيلي بري محتمل لقطاع غزة.



وقال بريك: "إذا كان الجيش الإسرائيلي يريد اجتياح غزة، فعليه أن يفهم أنه يوجد داخلها اليوم عبوات جانبية وألغام في كل شارع، وفي كل منزل سيكون لديك انفجار".



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.