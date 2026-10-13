رئيس مياه الأقصر: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتنا

اجتمع المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، بحضور اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس الشركة السابق، والمستشار أيمن مطاوع، المستشار القانوني للشركة، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات الخارجية.

وأكد الرئيس الجديد للشركة، وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه والحفاظ على الموارد المائية.

وأعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء أحمد سعيد عرفة؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته للشركة.

كما رحب الحضور، بالمهندس فرج عثمان علي، متمنين له التوفيق في قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة مسيرة العمل والعطاء، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الأقصر.