 «سانا»: قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالصواريخ على قريتين بريف تل تمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«سانا»: قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالصواريخ على قريتين بريف تل تمر

الجيش التركي
الجيش التركي
دمشق - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:47 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا بالصواريخ والهاون على قريتي (عويش) و(داودية) التابعة لريف تل تمر بمحافظة الحسكة.

ولم تورد الوكالة السورية الرسمية مزيدا من التفاصيل حول تداعيات الاعتداء.


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