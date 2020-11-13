الشرطة اللبنانية: إقامة حواجز ودوريات أمنية لتطبيق قرار إغلاق البلاد

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه سيقيم حواجز ثابتة وأخرى متنقلة؛ فضلا عن تسيير دوريات أمنية على جميع الأراضي اللبنانية، لضمان تطبيق أحكام قرار الإغلاق العام للبلاد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى نهاية الشهر الجاري في سبيل السيطرة على تفشي وباء كورونا.



وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان مساء اليوم – أن التدابير والإجراءات الأمنية التي ستُتخذ تشمل التأكد من تقيد اللبنانيين بارتداء الكمامة الواقية أثناء التنقل، والالتزام بتعليمات الانتقال بالمركبات، ومتابعة التزام المؤسسات المسموح لها بالعمل خلال فترة الإغلاق بالقدرة الاستيعابية المسموح بها من الأشخاص والتدابير الوقائية لمكافحة وباء كورونا وتحرير محاضر بحق المخالفين.



ودعت قوى الأمن الداخلي اللبنانيين إلى الالتزام التام بأحكام قرار إغلاق البلاد، مشددة على أن دورهم هو الأساس في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، كونهم شركاء في مسئولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصة، وإيلاء المصلحة العامة الأولوية قبل أي اعتبار، للحد من انتشار الوباء.



وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ قبل يومين قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت، ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.