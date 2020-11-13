الأردن: تسجيل 71 وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 71 حالة وفاة و4469 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1618، والإصابات إلى 136555.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الإصابات الجديدة جاءت بواقع: 2084 حالة في العاصمة عمّان، و1109 حالات في محافظة إربد، منها 319 حالة في الرمثا، و494 حالة في محافظة جرش، و224 حالة في محافظة المفرق، و142 حالة في محافظة الزرقاء، و121 حالة في محافظة الكرك، و100 حالة في محافظة البلقاء، و84 حالة في محافظة مأدبا، و59 حالة في محافظة عجلون، و42 حالة في محافظة الطفيلة، و7 حالات في محافظة العقبة، و3 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 331 حالة، فيما غادرت 165 حالة المستشفيات بعد شفائها، ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2008 حالات، منهم 434 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.



كما أوضحت الوزارة أنه تم إجراء 16771 فحصاً مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2157941 فحصاً، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر26 بالمئة.



ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".