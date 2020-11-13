استمرار تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك حوالي 7874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مما يمثل تراجعا بواقع حوالي 5400 حالة ، عن الرقم الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، وهو 13 ألفا و274 حالة إصابة. وهناك 140 ألفا و201 حالة نشطة في البلاد، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.



وتراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 7564، وهناك 1120 شخص في حالة خطيرة. وتوفي حوالي 47 شخصا أمس الخميس، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 5755 .



منذ تفشي الوباء، أظهرت الاختبارات إصابة 446 ألفا و675 شخصا بالفيروس. وتعافى حوالي 300 ألف بالفعل من المرض.