أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، دخول برج برج إشارات بنها، والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا، والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون 178 كم في الخدمة من إجمالي ٢٠٨ كم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير، في بيان لوزارة النقل، اليوم السبت، أن المشروع يتكون من (١٩ برجا رئيسيا و١٥ برجا ثانويا و٨٠ مزلقانا)، وتم حتى الآن دخول عدد ١٥ برجا رئيسيا الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب - بنها) و١٣ برجا ثانويا و٦٩ مزلقانا، ذاكرا أن برج إشارات بنها يتحكم في ٧٨ سيمافور ضوئي و٧٠ موتور تحويل.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، قائلا إنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900كم بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.





