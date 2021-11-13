فليك يسعى للفوز في أخر مباراة للمنتخب الألماني هذا العام

يقوم المنتخب الألماني لكرة القدم برحلة تبلغ ما يقرب من 6 آلاف كيلومترا لمواجهة منتخب أرمينيا في مباراة تحصيل حاصل غدا الأحد - ولكن المدرب هانسي فليك مصمم على إنهاء العام بتحقيق فوز آخر.

وسيخوض المنتخب الألماني مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد أن فقد الفريق عدة لاعبين بسبب الإصابات، وأزمات كورونا، بالإضافة لإيقاف بعض اللاعبين وإراحة البعض الآخر.

وقال فليك اليوم السبت :"دائما أعتبر أن الفريق الموجود اكتسب ثقتنا الكاملة".

ولكن رغم أن المنتخب لديه 16 لاعبا فقط للرحلة، يريد فليك تحقيق ثلاث نقاط إضافية ليعزز بدايته القياسي كمدرب للمنتخب الألماني بتحقيق انتصاره السابع.

وضمن المنتخب الألماني التأهل لبطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل في قطر، بعد أن ضمن صدارة المجموعة العاشرة.

وقال فليك :" نريد أن ننهي العام الدولي 2021 بانتصار، خاصة وأننا أظهرنا في المباريات الأخيرة ما يتمتع به الفريق من عقلية وجودة".

وحذر فليك أيضا من أن منتخب أرمينيا، الذي يضم بين صفوفه هنريك مخيتريان لاعب دورتموند السابق، يريد تعويض خسارته بسداسية نظيفة في شتوتجارت عندما التقى الفريقان في السابق.

وقال :" يمكنهم نسيان ذلك من خلال تقديم أداء جيدا، الأمر متعلق بنا ألا يحدث هذا".

واكتسح منتخب ألمانيا نظيره ليختنشتاين 9 / صفر يوم الخميس الماضي ولكن الشكوك تحوم حول مشاركة ثيلو كيرير في المباراة المقبلة بعدما تغيب عن مران اليوم السبت بسبب إصابة في ربلة الساق.

ويغيب أنطونيو روديجر، لاعب تشيلسي، للإيقاف، بينما يغيب نيكلاس شوله عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا. هذا أدى أيضا لدخول جوشوا كيميتش العزل لأنه كان على تواصل عن قرب بشوله، بينما لن يلعب جوريتسكا بسبب إصابته بكدمة.

وقال فليك إن إلكاي جويندوجان وفلوريان نيوهاوز "سيكونان حلا" في وسط الملعب".

وسيتم إراحة الثنائي مانويل نوير، حارس المرمى، بجانب ماركو ريوس، وسيتم الاستعانة بمارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى بينما سيحصل تومال مولر على شارة القيادة.

وسيعود كاي هافيرتز بعد انتهاء إيقافه حيث تدرب مع الفريق.

وقال فليك، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني خلفا للوف بعد بطولة يورو 2020، إن اللاعبين الذين استعان بهم في حقبته أعطوه "انطباعا إيجابيا للغاية" وقدموا أسبابا للتفاؤل.

وسيتضمن العام المقبل مباريات ودية في مارس ومباريات في دوري أمم أوروبا في يونيو وسبتمبر قبل منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر.

وقال فليك :"كلنا نعلم أننا مازلنا بحاجة لشيء ما للوصول لما نريد. ليس لدينا حتى الآن الجودة التي نريد أن نراها من الفريق".