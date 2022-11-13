أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إطلاق الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



والدورة الحالية يترأسها الفنان حسين فهمي، الذي قال إنه يتشرف بترؤسه لهذه الدورة، موضحا - في كلمته - أنه عاشق للسينما المصرية على مدار تاريخها، مؤكدا أن صناعة السينما تطورات كثيرا.



وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .



ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم The Fabelmans الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.