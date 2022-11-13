رئيس كوريا الجنوبية يعقد اليوم قمما ثنائية وثلاثية مع بايدن وكيشيدا

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قمما ثنائية وثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، على هامش التجمعات الإقليمية في كمبوديا.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية أن محادثات القمة ستعقد في بنوم بنه على هامش القمم المختلفة في إطار رابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان).

ومن المتوقع أن تتناول القمة مع رئيس الوزراء الياباني التعاون الأمني للرد على التهديدات من جانب كوريا الشمالية، ومسألة الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في فترة الحرب.

وذكر مكتب يون أن مناقشة القضايا التاريخية ستكون حتمية في القمة الثنائية.

وخلال القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المرجح أن تكون على قمة أولويات جدول الأعمال مخاوف سول إزاء قانون خفض التضخم الأمريكي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية بين القادة إجراءات الرد الضرورية بالنسبة لكوريا الشمالية التي تصعد مستوى الاستفزاز مع استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية وسط تكهنات بشأن تجربتها النووية المحتملة.