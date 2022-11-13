أعلنت موزمبيق عن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهي صادرات ربما تساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا مع تقلص إمدادات روسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن الإعلان يمثل بالنسبة لموزمبيق، إحدى أفقر دول العالم، نهاية انتظار دام عقدا لتحقيق دخل من أحد أكبر حقول الغاز البحرية في أفريقيا.

وأعلن الرئيس فيليب نيوسي عن مغادرة أول شحنة في بيان، اليوم الأحد.

ووصلت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بريتيش سبونسر" إلى مياه السواحل الشمالية لموزمبيق في 16 أكتوبر الماضي، بعد حوالي أسبوعين من بدء محطة الغاز المسال العائمة "كورال سول"، التي تديرها شركة "إيني أس بي آيه"، في إنتاج الغاز المسال.

ورست الناقلة، المملوكة لشركة "بي بي" - التي لها الحق في شراء كل إنتاج شركة "كورال سول"- أولا في المحطة في 23 أكتوبر الماضي، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرج".

وتبلغ قدرة محطة الإنتاج 4ر3 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل حوالى ثلث واردات بريطانيا من الغاز المسال العام الماضي.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة في موزمبيق(أريني)، الشهر الماضي، إن الشحنة الأولى متجهة إلى أوروبا.

وتعد حقول الغاز الطبيعي الواقعة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، التي كان يقدر أنها تجتذب 120 مليار دولار من الاستثمارات، ضرورية لهذا البلد، وكان من المتوقع أن تغير اقتصادها.