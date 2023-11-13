استشهاد 3141 من الطلبة و130 من المعلمين والإداريين بفعل الهجمات الإسرائيلية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين أن 3141 طالبا استشهدوا في قطاع غزة والضفة الغربية وأن 130 من المعلمين والإداريين قتلوا في القطاع منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للجهاز أن 4863 من الطلبة أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية منهم 4613 في قطاع غزة و250 في الضفة الغربية كما اعتقلت إسرائيل 67 طالبا جميعهم من الضفة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 45 مدرسة في قطاع غزة لحق بها دمار بالغ وتعرضت 50 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لهجمات من إسرائيل.

وتابع "تم تعطيل جميع المدارس في قطاع غزة منذ بدء العدوان وحرمان حوالي 608 آلاف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي كما تم استخدام 70 مبنى مدرسي حكومي و145 مبنى مدرسي تابع للأونروا كمراكز إيواء للنازحين من غزة".