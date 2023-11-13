 ضبط مالك شركة ومحاسب لاتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمدينة نصر - بوابة الشروق
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ضبط مالك شركة ومحاسب لاتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمدينة نصر

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:50 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بمدينة نصر.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الثانى" بدائرة القسم، وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.


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