مسئول بارز في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى إسرائيل والشرق الأوسط لبحث الحرب في غزة

يتوجه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث الحرب الدائرة في قطاع غزة بين حماس ودولة الاحتلال.

وقال بوريل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا": "سأسافر إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن هذا الأسبوع لبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية والقضايا السياسية مع القادة في المنطقة".

وأضاف بوريل: "نحن بحاجة إلى أفق سياسي يتطلع إلى حل الدولتين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الحوار".

يشار إلى أن زيارة بوريل إلى دولة الاحتلال هي الأولى منذ إطلاق حركة المقاومة "حماس"، في السابع من الشهر الماضي عملية "طوفان الأقصى" التي شملت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات في دولة الاحتلال في المنطقة الحدودية راح ضحيتها نحو 1200 شخص، واحتجزت نحو 240 رهينة ونقلتهم إلى القطاع.

ورد الكيان الصهيوني بإعلان عملية السيوف الحديدية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 الف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، والمسنين من المدنيين العزل.