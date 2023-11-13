بيانات متتالية لكتائب القسام بشأن معارك وتدمير دبابات وآليات إسرائيلية في بيت حانون وعلى عدة محاور

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أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس) في بيانات متتالية عن توجيه ضربات للجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة وعلى عدة محاور.

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت "كتائب القسام" أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

وقالت "كتائب القسام"، "مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بلدة بيت حانون".

وأعلنت "كتائب القسام" الآن "استهداف دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين105، وقنص جندي صهيوني شمال بيت حانون وتصيبه إصابة مباشرة".

وقال المراسل العسكري لـ "سرايا القدس": "لا زال مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" قصفها بقذائف الهاون التحشدات العسكرية المتوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة، والجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع 10 جنوب غزة بقذائف الهاون الـ 60 النظامي.