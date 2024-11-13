 شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خانيونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خانيونس


نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 3:45 م

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة اليوم الأربعاء، بعد قصفها خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خانيونس.

وأفاد مراسل «التلفزيون العربي»، بارتفاع حصيلة استهداف الاحتلال منزلا قرب مسجد القبة في مواصي خانيونس إلى 8 شهداء.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ404 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و182 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و712 شهيدًا، و103 آلاف و258 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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