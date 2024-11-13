غادرت مساء اليوم، الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، المدير الفني إلى كاب فيردي لمواجهتها في السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر المتوجهة لكاب فيردي حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في رحلة تستمر 10 ساعات ويتخللها ترانزيت في المغرب.

وخاض المنتخب الوطني تدريبًا صباح اليوم على أحد ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً لمباراة كاب فيردي التي تقام على ملعب نجيل صناعي.

وقرر الجهاز الفني إراحة محمود تريزيجيه و مروان عطية من السفر إلى كاب فيردي؛ بسبب الإيقاف وحصولهما علي إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني إراحة عمر مرموش على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات والمقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوي.

ويتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12، بعد مرور 4 جولات، يليه منتخب بوتسوانا برصيد 6 نقاط، ثم كاب فيردي وموريتانيا على الترتيب برصيد 3 نقاط.