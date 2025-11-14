ميرتس يعلن تخفيض تذاكر النقل الجوي في ألمانيا بحلول مطلع يوليو 2026

أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خطة لتخفيض ضريبة تذاكر النقل الجوي بحلول مطلع يوليو 2026، وذلك بحسب ما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد اجتماع لجنة الائتلاف، مشيرًا إلى أن حجم ما سيتم توفيره لصالح صناعة النقل الجوي بعد تخفيض الضريبة سيبلغ نحو 350 مليون يورو.وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أنه في حال حدوث أية خسائر في الإيرادات الضريبية سيتم تعويضها عن طريق ميزانية النقل.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي (حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكانت ضريبة الطيران رُفِعَتْ بشكل كبير في مايو 2024، ما أدى إلى زيادة تكلفة رحلات الركاب من المطارات الألمانية. وكانت أحزاب الائتلاف أعلنت في اتفاقية الائتلاف أنه سيتراجع عن هذه الزيادة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب القيود الميزانية.

يُذكر أن الضريبة على الإقلاع من المطارات الألمانية تم تطبيقها في 2011 من قبل الحكومة الائتلافية آنذاك التي كانت تتألف من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، وذلك بهدف تعضيد الميزانية العامة. وتبلغ قيمة الضريبة لكل رحلة داخلية أو قصيرة 53ر15 يورو، وللمسافات المتوسطة 34ر39 يورو، وللوجهات البعيدة 83ر70 يورو، وتدفعها شركات الطيران.

وفي أكتوبر الماضي، ذكر الاتحاد الألماني لصناعة الطيران أن النقل الجوي في ألمانيا سينمو بوتيرة أبطأ خلال خطة الشتاء القادمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وقال المدير التنفيذي للاتحاد يوأخيم لانج إن شركات الطيران تتجنب ألمانيا بشكل متزايد بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم المستمر.