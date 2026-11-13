الدومينيكان تعوض أمريكا في كأس العالم للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مشاركة جمهورية الدومينيكان في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، وذلك بعد انسحاب أمريكا.

وأعلن الاتحاد الأمريكي في وقت سابق من أمس، الخميس، انسحاب منتخب الناشئين من بطولة العالم بسبب ما وصفه بالمخاوف الأمنية.

وسيتواجد منتخب جمهورية الدومينيكان في المجموعة العاشرة بدلا من أمريكا، إلى جانب الجبل الأسود، وتشيلي، والجزائر.

وتقام البطولة، التي تقام للمرة الثانية من أصل 5 نسخ متتالية في قطر بمشاركة 48 منتخبا، بداية من يوم 19 نوفمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 13 ديسمبر.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين في المجموعة الأولى بكأس العالم إلى جانب قطر، وبنما، واليونان.

وكان الاتحاد الدولي أكد في بيان رسمي، أمس الخميس كذلك، أن تقييماته الأمنية للبطولة لم تتغير، وأضاف البيان: «يؤكد الاتحاد الدولي أن تقييماته الأمنية لم تتغير، حيث لم تطرأ أي مستجدات تؤثر على الوضع الأمني ​​المحيط بالبطولة، ويدرك فيفا أن قرار الاتحاد الأمريكي لكرة القدم جاء في ضوء التحذير الحالي للسفر إلى الخارج (المستوى 3) الصادر عن الولايات المتحدة».

وأوضح البيان: «تظل سلامة وأمن جميع المشاركين والجماهير على رأس أولوياتنا، وكما هو الحال في جميع بطولات وفعاليات فيفا، فإننا على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، ونتطلع إلى انطلاق البطولة في قطر».

وتابع: «وقد نجحت قطر، خلال الأشهر الأخيرة، في استضافة العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك بطولة العالم للبادل، وبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة، وجولة الدوري الماسي في الدوحة، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة لعام 2027، وسباقات "موتو جي بي"، ومؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات».

وتنص لوائح البطولة على فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري، بما يعادل نحو 24 ألف دولار أمريكي، على أي اتحاد عضو يقرر انسحاب منتخب بلاده خلال الثلاثين يومًا السابقة لانطلاق المسابقة.

كما تمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحق في تحديد إمكانية دعوة منتخب بديل من اتحاد آخر لتعويض المنتخب المنسحب، أو اتخاذ قرار بتعديل نظام التأهل وفقًا للظروف.