مكافحة الإدمان بالإسكندرية ينفذ برنامجًا للوقاية من المخدرات في 86 مدرسة خلال أسبوع

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال وحدة الإسكندرية، برنامج «الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية» داخل 86 مدرسة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك في إطار مستهدفات الوصول بالبرنامج إلى 600 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن الأنشطة التوعوية شملت 9 إدارات تعليمية موزعة على 4 قطاعات جغرافية، هي: المنتزه أول، والمنتزه ثان، والمنتزه ثالث، ووسط، وشرق، والجمرك، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب.

وجاء توزيع المدارس المستهدفة خلال الأسبوع بواقع 32 مدرسة يوم الأحد، و17 مدرسة يوم الاثنين، و15 مدرسة يوم الثلاثاء، و13 مدرسة يوم الأربعاء، و9 مدارس يوم الخميس، ليصل إجمالي المدارس التي شملها البرنامج إلى 86 مدرسة.

وأكد الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسكندرية، أهمية التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لحماية النشء والشباب من مخاطر التعاطي، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات التوعية والاستفادة من المحتويات المرئية والتفاعلية في تقديم الرسائل الوقائية بأساليب تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يعزز وعي الطلاب وقدرتهم على اتخاذ قرارات إيجابية تحميهم من الوقوع في براثن الإدمان.

ويعتمد البرنامج على توظيف الأفلام والمواد المرئية التوعوية في تبسيط المعلومات المرتبطة بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتقديم الرسائل الوقائية بصورة تتناسب مع طبيعة الفئات العمرية المستهدفة، بما يتيح للطلاب استيعاب مضمونها والتفاعل معه.

وتتضمن آليات التنفيذ عرض مواد فيلمية، تتبعها جلسات للحوار والمناقشة مع الطلاب، تتناول مضمون الرسائل التوعوية والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة وتنمية مهارات اتخاذ القرار الإيجابي والتعامل مع ضغوط الأقران.

وشهدت الجلسات التوعوية مشاركة الطلاب في مناقشة الموضوعات المطروحة وطرح التساؤلات المتعلقة بمخاطر التعاطي، حيث أتاح البرنامج مساحة للحوار المباشر معهم، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الوقائية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمخدرات.

ويُطبق البرنامج من خلال نموذج «الميسّر المدرب»، الذي يعتمد على إدارة الجلسات بأساليب تفاعلية تحفز الطلاب على التفكير والمشاركة وتحليل المواقف، مع إيلاء اهتمام خاص بالتوعية بمخاطر المخدرات التخليقية وتأثيراتها، في إطار تعزيز مفهوم الوقاية المبكرة وحماية النشء من مخاطر التعاطي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024–2028)، وتعزيز جهود الوقاية داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في بناء وعي النشء والشباب وحمايتهم من مخاطر الإدمان.

ويُنفذ البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبمتابعة الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وتحت إشراف الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، أشاد الصندوق بجهود ودعم قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، والأستاذة أميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ جرجس صبري، موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة سالي كمال الدين، مدير إدارة الأمن، في دعم تنفيذ البرنامج وتيسير أعماله داخل المدارس، بما يعزز التعاون المشترك في نشر الوعي والوقاية من مخاطر المخدرات.