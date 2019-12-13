مدرب الاتحاد: التعادل مع طنطا لا يرضينا

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أنه حزين بعد تعادل فريقه مع طنطا في الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وأكد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت" أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية، قائلًا: "اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم أمام طنطا، والجهاز الفني غير راض عن النتيجة، أغلقنا صفحة المباراة، من أجل التركيز على المباراة المقبلة".

وأضاف: "كل مباراة ليها حسابتها، وطموحنا دائمًا بلا حدود، تركيزنا في ثلاث بطولات، ونعمل على اشراك لاعبين من البدلاء في العديد من المباريات لإعطائهم فرصة المشاركة والعمل على تجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة".