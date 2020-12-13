رقم سلبي لـ أرسنال يحدث للمرة الأولى منذ 1959

سجل أرسنال بعد هزيمته أمام بيرنلي مساء اليوم الأحد بهدف دون رد، رقما سلبيا لم يحدث للفريق في الدوري الإنجليزي منذ 1959.

وأشارت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات إن أرسنال تعرض للهزيمة في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي على ملعبه وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى مع الجانرز منذ عام 1959.

وخسر أرسنال آخر أربع مباريات على ملعبه بالدوري أمام كل من ليستر سيتي ثم أستون فيلا ثم ولفرهامبتون وأخير أمام بيرنلي مساء اليوم الأحد.

ويتواجد أرسنال في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 13 نقطة، حيث خسر 7 مباريات وفاز في 4 وتعادل في مباراة وذلك خلال 12 جولة بالبريميرليج.