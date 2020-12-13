العراق: مقتل 42 عنصرا من داعش في عملية جنوب الموصل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 42 عنصرًا إرهابيًا من جماعة داعش جنوب الموصل.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، مساء الأحد، جاء بيان الجهاز الآتي:



بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب انطلقت عملية (السيل الجارف) حيث داهمت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة ما يُسمى قاطع (دجلة) الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة عين الجحش جنوب الموصل بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخباراتنا.



وشرع أبطالنا بالاشتباك مع بقايا العصابات الإرهابية ليومين مُتتالين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها.



ليباشر بعدها رجالنا الأشاوس باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق.



عمليتنا البطولية أسفرت عن مقتل (٤٢) عُنصر إرهابي من عصابات داعـش من ضمنهم:



- والي قاطع دجلة المُكنى (براء) ونائبه (أبو محمود)

- المسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو (أبو سياف) مع مساعده سجاد

- عسكري قاطع الفاروق أبو سيناء

إضافة لذلك تم العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية ضخمة محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية.



العملية كانت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي الباسل وطيران التحالُف الدولي.



جهاز مُكافحة الإرهاب هم أبناء هذا الوطن وحُماته وقادته وضباطه ومُقاتليه ماضون بقسمهم وعازمون على تنظيف هذه الأراضي الطاهرة من براثن عصابات داعـش الإرهابية.



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