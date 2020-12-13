محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى سيدي براني

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطرح، إن نسبة تنفيذ إنشاء مستشفى سيدي براني المركزي بلغت ٨٥٪، وتم الانتهاء من كافة المباني، وجاري إدخال المرافق.

وأضاف شعيب أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3، والصرف بسعة خزان 300 م3، وإطلاق التيار الكهربي وكاميرات مراقبة؛للإسراع في الأعمال، والتي أوشكت على الانتهاء مع الإعداد للتجهيز والفرش قريباً.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة سيدي براني، اليوم الأحد، حيث تفقد محافظ مطروح الأقسام المختلفة بالمستشفى، من غرف عمليات رئيسية وصغيرة، وغرفة عناية مركزة سعة 8 أسرة، ووحدة غسيل كلوي بسعة 13 سريرًا وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، واستمع لشرح عن الأعمال الجارية بالمستشفى.

كما تفقد مولد الكهرباء سعة 1 ميجا بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء، كذلك تفقد مولد الأكسجين، مع العمل على تدريب الشركة المنفذة لعدد من الفنيين عليه مع الصيانة الدورية مع إمكانية دعم مولد الأكسجين للاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.