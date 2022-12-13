وزير الإعلام اليمني يدين ﻿جريمة استهداف مليشيا الحوثي لمدرسة ومقتل وإصابة 4 أطفال

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران بمحافظة حجة، أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة، والذي أدى إلى مقتل طفل (عمره 11 عاما) وإصابة 3 أطفال آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح معمر الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم.

وطالب معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية، وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية.