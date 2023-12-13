ماركوس زودر ينتقد حظر البديل الألماني ويؤيد تصنيفه كحزب يميني متطرف

انتقد زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين الوسط) في ألمانيا، ماركوس زودر، فرض حظر على حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنه يؤيد تصنيف الحزب على الصعيد الوطني على أنه "يميني متطرف".

وقال زودر لصحف فونكه ميدينجروب: "حزب البديل من أجل ألمانيا يحتقر ديمقراطيتنا وسيتسبب في أضرار جسيمة لأمننا وازدهارنا".

وأضاف: "سيكون من المفيد أن يصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية) حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه متطرف يميني على المستوى الوطني".

وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور يوم الجمعة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا كمنظمة يمينية متطرفة. وكان الحزب قد صنف سابقا على هذا النحو في ولايتي تورينجن وساكسونيا أنهالت في شرق البلاد.

وفي ساكسونيا، يخضع الحزب الآن لمراقبة الفرع المحلي لوكالة الاستخبارات الداخلية. وقد ينطوي ذلك أيضا على استخدام تقنيات المراقبة الاستخباراتية.

وحذر زودر من أن الديمقراطية "لم تكن أبدا في مثل هذا الخطر في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية كما هي الآن".

وقال إن "القوى المدمرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا ومجموعة فاجنكنيخت تكتسب أرضية. الحكومة الحالية تظهر قدرة ضئيلة على التحرك".