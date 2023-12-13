ماذا يعني اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لأسباب إنسانية، بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً هذه الخطوة.

وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار، وعارضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي حين أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقلاً سياسياً، وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب، ولا تملك الولايات المتحدة حق النقض في الجمعية العامة.

وطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر "مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين".

كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير كذلك إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لرئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر الجاري بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، قد استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد فرنسيس على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال فرنسيس إن "لدينا أولوية واحدة - واحدة فقط - لإنقاذ الأرواح"، مضيفا "أوقفوا هذا العنف الآن"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

* وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني

واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال عبدالخالق إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".

وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".

وتابع: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء".

وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

* محاولة أمريكية نمساوية فاشلة لتعديل القرار

وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة والنمسا تعديلين على مشروع القرار، إلا أن التعديلين لم يحظيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبالتالي لم يعتمدا.

وجاء اعتماد الجمعية العامة للقرار بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار قدمته الإمارات نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية يطالب بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت، على الرغم من لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تعد أقوى أداة لديه من أجل "لفت انتباه" مجلس الأمن إلى ما "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".