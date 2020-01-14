رئيس الوزراء البريطاني: أثق في أن الأسرة الملكية ستتمكن من تسوية أمورها

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من أكبر محبي الأسرة الملكية.

ولدى سؤاله في حوار مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" حول النقاش الدائر بشأن مستقبل الأمير هاري وزوجته ميجان، أجاب: "أثق أن الأسرة الملكية ستتمكن من تسوية أمورها بنفسها".

وأضاف أنه يحب الملكة والأسرة الملكية، التي يعتبرها من الأصول الرائعة لبريطانيا، وأوضح: "يمكن تفهم كل هذه المشاكل، وأنا ليس لدي شك أن الأسرة سوف تتوصل لحل لها".

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان، قد أعلنا بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

وأجرت أمس الاثنين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مباحثات مع الأمير هاري بمفردهما، أعقبها مباحثات انضم إليها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأمير ويليام.

وصفت الملكة النقاشات التي أجرتها مع حفيدها، الأمير هاري، 35 عاما، في ساندرينجهام، شرقي إنجلترا، بأنها كانت "بناءة جدا".

وقالت الملكة إنها تدعم هي والعائلة الملكية رغبة هاري وميجان في "توفير حياة جديدة كأسرة شابة"، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق على أن تكون هناك "فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس (هاري وميجان) وقتهما في كندا وبريطانيا".