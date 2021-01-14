الخطوط الجوية النرويجية تقرر التخلي عن مساراتها الطويلة

أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية، اليوم الخميس، أنها تعتزم التخلي عن مساراتها الطويلة، والتركيز على وجهات في النرويج وأوروبا.

وقال جاكوب شرام، الرئيس التنفيذي للشركة منخفضة التكاليف والتي تتخذ من النرويج مقرا لها: "لطالما كانت شبكتنا من الرحلات القصيرة هي العمود الفقري للشركة... وسوف تشكل الأساس لنموذج أعمال مرن في المستقبل".

وبحسب خطة العمل المنقحة التي وافق عليها مجلس الشركة، فإنه من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية النرويجية بتشغيل نحو 50 طائرة من طراز "بوينج 737" في عام 2021، ثم رفع هذا العدد ليصل إلى نحو 70 طائرة في عام 2022.

وأوضح شرام أن الاجراء سوف يعني "لسوء الحظ"، شطب وظائف لأن شركة الطيران كانت ستتقدم بدعوى إفلاس للشركات التابعة لها في بريطانيا وفنلندا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وقال شرام في بيان صحفي عبر الإنترنت: "لقد كان ذلك قرارا صعبا حقا"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2000 من الموظفين الذين سيستلزم الامر الاستغناء عنهم.