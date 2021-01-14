وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جامباولو كانتينى سفير جمهورية إيطاليا لدى القاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، والبريد.

واستعرض طلعت، الجهود المصرية في مجال التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذي يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحًا أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد والذى تم خلاله اطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

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وأكد أن البريد المصري يعد أحد ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة وأن شبكة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده البريد ليصبح احد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

من جانبه؛ استعرض السفير الإيطالي تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيطاليا والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدى للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار السفير، خلال اللقاء، إلى أن إيطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتى تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية.

وأوضح الجهود التي تبذلها إيطاليا لتحقيق الشمول المالي الرقمي لدى كافة المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة التقدم الرقمي لدى موظفى الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

كما رحب السفير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الايطالية والبريد المصرى والتي سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الالكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصرى وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.

وأجرى عمرو طلعت الدعوة السفير لزيارة متحف البريد المصرى للاطلاع على مسيرة تطور البريد.

كما وجه الوزير الدعوة لنظيره الإيطالي من خلال السفير لزيارة القاهرة من أجل المزيد من المباحثات حول سبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



