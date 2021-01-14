قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تحويل خدماتها رقميًا، مشيرة إلى إنشاء قاعدة بيانات لبرنامج «تكافل وكرامل» والتي تضم نحو 32 مليون مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الأربعاء، أنه يتم ميكنة جميع خدمات الوزارة للتحقق من صحة بيانات المواطنين المستفيدين من البرامج التي يتم إتاحتها، موضحة أن ميكنة الخدمات تعمل على إسراع عمليات الاستعلام والتقدم بشكوى وتسجيل الطلبات.

وذكرت أن أزمة كورونا ساعدت على استخدام التكنولوجيا بنطاق أوسع، لافتة إلى التعاون مع شركة المصرية للاتصالات لتوفير 3.5 مليون شريحة هاتف محمول تساهم في زيادة التواصل بين الوزارة والمواطن المستهدف من برامجها.

وأوضحت أن توفير شرائح الهواتف للمواطنين تقلل من وجود العامل البشري الأمر الذي يضمن الشفافية بين الوزارة والمواطن، مضيفة أنها ستساهم في قياس اتجاهات الرأي العام، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات بصفة مستمرة.

وأكدت أن توزيع شرائح الهواتف المحمولة سيكون بالمجان، بالإضافة إلى أن الرسائل النصية ستكون بأسعار مخفضة، ذاكرة أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يستطيع المواطن التعامل معها من خلال الهواتف المحمولة العادية ولا تستلزم وجود هواتف ذكية، خاصة وأن المستهدفين من برامج الوزارة من البسطاء غير المجيدين للتكنولوجيا.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية برنامج «تكافل وكرامة».

