الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له المنطقة الخضراء في بغداد

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تعرض مقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بجمهورية العراق الشقيق، إلى هجومٍ بعدد من الصواريخ، أسفر عن إصابة مدنيين أبرياء.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الجمعة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها ، مُعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.