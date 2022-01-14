 الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له المنطقة الخضراء في بغداد - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له المنطقة الخضراء في بغداد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:44 ص

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تعرض مقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بجمهورية العراق الشقيق، إلى هجومٍ بعدد من الصواريخ، أسفر عن إصابة مدنيين أبرياء.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الجمعة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها ، مُعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك