قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق سيدة وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وحددت المحكمة برئاسة عبدالناصر محمد حسانين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعمرو محمد محمد سلامة، جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 2250 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة، أن المتهمة "ن . م"، 50 عام، ربة منزل، و"م . ح" - 43 عاما، حلاق، أنهما في يوم 19 أغسطس 2022 قتلا المجنى عليه "م . س" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تربطهما علاقة عاطفية وطمعا في أموال المجني عليه، وفي سبيل ذلك أعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما "مطرقة حديدية، ومادة حارقة شطة"، وما أن ظفرا به حتى ألقى العشيق الشطة بوجه المجني عليه فاعدمت مقاومته وسقط أرضا، ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاسية استقرت جميعها بعموم رأسه، والمتهمة كانت ترصد حركة جيرانها حتى إزهاق روحه قاصدين من ذلك قتله.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها عدة إصابات، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة عاطفية، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهمة به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.