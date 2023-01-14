كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 37 ألف إصابة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى يسجل في يوم سبت خلال ثلاثة أشهر، في إشارة على تباطؤ الجائحة.



وسجلت كوريا الجنوبية 36 ألفا و699 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 99 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و774 ألفا و321 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وسجلت كوريا الجنوبية 45 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و912 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 505 حالات، بانخفاض 6 حالات عن اليوم السابق.