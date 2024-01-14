إعلام إسرائيلي: الانفجار في مصافي خليج حيفا نتيجة خلل تشغيل وليس حادث أمني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الانفجار في مصافي خليج حيفا بسبب خلل في تشغيله وليس حادث أمني، وفقا لما ما أوردته وكالة معا الفلسطينية في نبأ عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق رصدها دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم الأحد، أن جنوده قتلوا 4 مسلحين تسللوا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة جبل "دوف" في مزارع شبعا، في وقت متأخر من ليل السبت.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسئوليتها عن عملية التسلل.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس "23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.