السفارة الصينية في طوكيو تنتقد رسالة التهنئة اليابانية لرئيس تايوان المنتخب

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ردت السفارة الصينية في طوكيو بغضب على رسالة التهنئة من وزيرة الخارجية اليابانية، كاميكاوا يوكو لرئيس تايوان المنتخب، لاي تشينج-تي.

وردت السفارة، اليوم الأحد، بعد أن أصدرت وزيرة خارجية اليابان بيانا أمس، تقول فيه إن اليابان "تهنئ تايوان على التنفيذ السلس للانتخابات الديمقراطية والسيد لاي على فوزه"، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وقالت أيضا: "بالنسبة لليابان، فإن تايوان شريك مهم بشكل كبير وصديق مهم، نتشارك معها في قيم أساسية وتتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة وتبادلات بين الشعبين".

ووصفت السفارة الصينية تعليقها بأنه "تدخل خطير في الشئون الداخلية للصين وأعربت عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية له"، وأضافت السفارة أنها قدمت احتجاجا للجانب الياباني.

وحذرت السفارة اليابان من إرسال "أي مؤشرات خاطئة" إلى قوى "استقلال تايوان".