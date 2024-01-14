الدفاع المدني السعودي يسيطر على حريق في حاويات ميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام – شرق المملكة – شهد حادث حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة، مما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد مشكلا سحابة سوداء لمدة ساعات.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنها تلقت "إشعارا صباح اليوم الأحد باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث، حيث نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين في الميناء أو السكان المجاورين".

وأكدت مديرة الدفاع المدني، في تصريح لها، أنه سيتم إصدار بيان رسمي بشأن الحادث بعد استكمال عمليات الإطفاء والتأكد من سلامة المنطقة.

وعلى الرغم من الحادث، فإن حركة الميناء لم تتأثر، وتستمر عمليات نقل الحاويات والشاحنات كالمعتاد.